Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Λεβερκούζεν.

Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ δέχθηκε ένα μαρκάρισμα στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο κουτσαίνοντας και χωρίς να μπορεί να συνεχίσει την προσπάθειά του.

Πλέον, στη Ντόρτμουντ περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Καρέτσα, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και το διάστημα της απουσίας του, με δεδομένο πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο νεαρός άσος αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με πρόβλημα τραυματισμού.

Δείτε τη φάση του τραυματισμού: