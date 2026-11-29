Το Μαυροβούνιο έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής, επικρατώντας της Ουκρανίας στη Ρίγα της Λετονίας, στην τελευταία αναμέτρηση του συγκεκριμένου παραθύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Γιόβαν Κίλιανιτς με 13 πόντους και τέσσερις ασίστ, ενώ ο Σιμόνοβιτς πρόσθεσε επίσης 13 πόντους και 12 ριμπάουντ. Παρά τις σημαντικές απουσίες και το γεγονός ότι αγωνίστηκε με σύνθεση ανάγκης, το Μαυροβούνιο κατάφερε να ξεπεράσει τα προγνωστικά και να πάρει τη νίκη.

Το αποτέλεσμα αφήνει περιθώρια στην Ελλάδα να διεκδικήσει την ισοβαθμία με την Ουκρανία, ωστόσο δεν αρκεί για να δημιουργήσει ευνοϊκές προϋποθέσεις πρόκρισης. Σε περίπτωση που η Εθνική ισοβαθμήσει στο 6-6 με την Ουκρανία και την Πορτογαλία, θα βρεθεί πίσω από την τελευταία, εξαιτίας της διαφοράς πόντων από την ήττα της στο μεταξύ τους παιχνίδι.