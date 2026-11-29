SUPER LEAGUE · Λεβαδειακός · ΟΦΗ ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Τα στιγμιότυπα της δύσκολης νίκης των Κρητικών (vid) ONSPORTS TEAM 29 Νοεμβρίου 2026, 20:12 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το μεγάλο τρίποντο των «ασπρόμαυρων». Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! ΟΦΗ-Λεβαδειακός COMMENTS LATEST NEWS 21:02 SUPER LEAGUE Άρης - Ολυμπιακός 0-2: Πέρασε με Ζότα από το «Βικελίδης» 20:56 MUNDOBASKET Ισπανία - Ελλάδα 83-74: Φιάσκο για την Εθνική που έμεινε εκτός MundoBasket 20:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Παναθηναϊκός: Ο πρωταθλητής Σουηδίας, Ίσακ Μπιέρκεμπο αποκάλυψε ενδιαφέρον του «τριφυλλιού». 20:36 MUNDOBASKET Το Μαυροβούνιο έκανε την έκπληξη απέναντι στην Ουκρανία, αλλά η Ελλάδα παραμένει σε δύσκολη θέση 20:26 SUPER LEAGUE Νίστρουπ: «Έχουμε κορυφαίους παίκτες – Είχαμε αποφασίσει να έχουμε κόντρα τον αέρα στο πρώτο μέρος» 20:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ LIVE Ντόρτμουντ - Λεβερκούζεν: Η ευκαιρία της Μπορούσια να ξεφύγει στη βαθμολογία 20:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Η Κολωνία «ξέρανε» τη Φράιμπουργκ στο φινάλε 20:12 SUPER LEAGUE ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Τα στιγμιότυπα της δύσκολης νίκης των Κρητικών (vid) 20:09 SUPER LEAGUE Κόντης: «Ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, αυτή η νίκη δείχνει πολλά για το μέταλλο της ομάδας» 20:08 SUPER LEAGUE Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Τα highlights από το επιβλητικό πέρασμα του «τριφυλλιού» από το Περιστέρι 20:07 SUPER LEAGUE ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Με δίδυμο στην επίθεση Εντιαγέ-Μπάνζα – Η ενδεκάδα του Λίσι 20:00 SUPER LEAGUE LIVE ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Το κρίσιμο ντέρμπι «Δικεφάλων» με σχολιασμό από την «Allwyn Arena» ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ