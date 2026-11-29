Η Φράιμπουργκ έφτασε μια ανάσα από μια σημαντική νίκη απέναντι στη Λειψία, η οποία θα της έδινε τη δυνατότητα να προσπεράσει την Μπάγερν στη βαθμολογία, ωστόσο οι «ταύροι» είχαν την τελευταία λέξη. Με γκολ του Μπαουμγκάρτνερ στο 90+3', διαμόρφωσαν το τελικό 2-2 και στέρησαν από την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Conference League ένα πολύτιμο τρίποντο.

Η ισοπαλία της Μπάγερν με το Αμβούργο (0-0) το απόγευμα του Σαββάτου είχε δημιουργήσει μια σημαντική ευκαιρία για τη Φράιμπουργκ. Η ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ χρειαζόταν τη νίκη στην αναμέτρηση της Κυριακής (29/11), προκειμένου να ανέβει πάνω από τους Βαυαρούς, και στο πρώτο ημίχρονο έβαλε τις βάσεις για να τα καταφέρει.

Στο 11ο λεπτό, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League πήρε το προβάδισμα με κεφαλιά του Ματάνοβιτς, ενώ λίγο πριν από την ανάπαυλα ο Έγκεσταϊν ευστόχησε από την άσπρη βούλα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με τη Λειψία να μπαίνει ξανά στη διεκδίκηση του αποτελέσματος. Στο 53ο λεπτό, ο Ενκουνκού μείωσε σε 2-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν, με τον Ρόμουλο να αγγίζει την ισοφάριση, αλλά την προσπάθειά του να σταματά στο δοκάρι. Η Φράιμπουργκ είχε με τη σειρά της την ευκαιρία να τελειώσει το ματς με τον Σουζούκι, όμως δεν κατάφερε να «κλειδώσει» τη νίκη.

Τελικά, η Λειψία βρήκε το γκολ που έψαχνε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Μπαουμγκάρτνερ να διαμορφώνει το 2-2. Έτσι, οι «ταύροι» διατήρησαν τη θέση τους στην πρώτη τετράδα, ενώ η Φράιμπουργκ έχασε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τη βαθμολογική απώλεια της Μπάγερν.