Γνωστή έγινε η «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα, ενόψει του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε τρεις αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι απέναντι στην Κόμο, επιλέγοντας τον Κάιρινεν για τη μεσαία γραμμή αντί του Βιτάλις. Παράλληλα, ο Κοϊτά επιστρέφει στο αρχικό σχήμα μετά την απουσία του λόγω τιμωρίας, ενώ ο Βάργκα παίρνει τη θέση του Γκατσίνοβιτς και θα αποτελέσει μαζί με τον Γιόβιτς το επιθετικό δίδυμο της «Ένωσης».

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα – Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος – Μάγερ, Κάιρινεν, Μαρίν, Κοϊτά – Βάργκα, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο έμειναν οι: Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Βιτάλις, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Ζίνι.

Εκτός αποστολής έχουν μείνει οι τραυματίες Ζούμπκοφ και Αριάγκα.