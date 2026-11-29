Εύκολη νίκη με τέσσερα γκολ, κόντρα στην κούραση, τα προβλήματα και τις καιρικές συνθήκες. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει νικηφόρα στη Super League διατηρώντας την κορυφή με απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες του.

Με το που ολοκληρώθηκε το ματς στο Περιστέρι, παρά την καταρρακτώδη βροχή, οι παίκτες του «τριφυλλιού» πήγαν μπροστά στον κόσμο τους. Μαζί τραγούδησαν το «χόρτο μαγικό», όπως συμβαίνει μετά από κάθε επικράτηση της ομάδας εντός ή εκτός έδρας.