Mε στόχο το τρίποντο που θα τον διατηρήσει κόντα στην κορυφή της βαθμολογίας, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον φορμαρισμένο Άρη στο «Κλ. Βικελίδης», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν αντίδραση μετά την ήττα μεσοβδόμαδα από τη Μίλαν και λίγη ώρα πριν τη σέντρα (19:00), ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε γνωστές τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ορτέγκα, με τους Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζιάν να συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα. Σιπιόνι και Φρόιλερ θα είναι το δίδυμο στον άξονα, ενώ οι Φορτούνης, Ζότα και Ρόκα θα κινούνται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μάριους, στο 4-2-3-1 του Ολυμπιακού.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Φορτούνης, Ζότα Σίλβα, Ρόκα, Μάριους

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Σα, Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Γκονζάλες, Μπρούνο, Τουφάκης, Κλέιτον