Έχοντας αποτύχει στις τρεις τελευταίες επισκέψεις του στο «Κλ. Βικελίδης», ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (29/11, 19:00), με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες, προκειμένου να παραμείνει κοντά στην κορυφή της Stoiximan Super League και να επωφεληθεί από τυχόν «στραβοπάτημα» του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού στο Περιστέρι.

Η αναμέτρηση απέναντι στους ανεβασμένους «κιτρινόμαυρους» του Μιχάλη Γρηγορίου, που μετρούν πέντε νίκες στα έξι τελευταία παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κι αυτό γιατί από τη μία, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά την ήττα από τη Μίλαν και τον τρόπο με τον οποίο αυτή ήρθε μεσοβδόμαδα για την League Phase του Europa League, αλλά και να περάσουν από μία έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύει τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο.

Η αλήθεια είναι πως κάθε φορά που στο καλεντάρι εμφανίζεται η αναμέτρηση «Άρης εκτός», όλα τα ενδεχόμενα μοιάζουν πιθανά. Την περσινή σεζόν, περίπου τέτοια εποχή, οι δύο ομάδες είχαν μείνει στο 0-0 σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, με δύο αποβολές, μία για κάθε πλευρά. Στο ξεκίνημα της περιόδου 2024/25, ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 2-1, σε μία χρονιά που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του νταμπλ από τους Πειραιώτες. Είχε προηγηθεί βέβαια και η ισοπαλία με 1-1 στα playoffs της σεζόν 2023/24, περίπου έναν μήνα πριν από την ιστορική κατάκτηση του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Για να βρούμε, λοιπόν, την τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός έφυγε με το «διπλό» από το «Κλ. Βικελίδης», πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο στις αρχές του 2024. Τότε, που υπό τις οδηγίες του Κάρλος Καρβαλιάλ, οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει με 2-1, χάρη στα γκολ των Φραν Ναβάρο και Ροντινέι από το πρώτο ημίχρονο. Μάλιστα, εκείνη η αναμέτρηση είχε διεξαχθεί 25 ημέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Πόσο να έχει αλλάξει το «ερυθρόλευκο» ρόστερ όμως από τότε;

Η απάντηση είναι αρκετά, καθώς από τους 11 ποδοσφαιριστές που είχαν ξεκινήσει βασικοί σε εκείνο το κρύο βράδυ στο «Κλ. Βικελίδης», μόλις τρεις βρίσκονται σήμερα στο έμψυχο δυναμικό των Πειραιωτών. Πρόκειται για τους Παναγιώτη Ρέτσο, Σαντιάγκο Έσε και Ζέλσον Μαρτίνς. Αντίστοιχα, από τον πάγκο εκείνης της αναμέτρησης συναντάμε ακόμη δύο γνώριμα πρόσωπα, τον αρχηγό Κώστα Φορτούνη και τον Τσικίνιο. Οι υπόλοιποι έχουν ακολουθήσει διαφορετικές ποδοσφαιρικές διαδρομές, με 15 από τους 20 της αποστολής να συνεχίζουν πλέον την καριέρα τους μακριά από το μεγάλο λιμάνι.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης ολοκλήρωσε το περασμένο καλοκαίρι την τετραετή παρουσία του στον Ολυμπιακό και έκτοτε αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Διαφορετική διαδρομή ακολούθησε και ο Ροντινέι, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του και συνεχίζει στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας με τη φανέλα της Σάντος, όπου μοιράζεται τα ίδια αποδυτήρια με τον Νεϊμάρ. Στην Πορτογαλία και τη Ρίο Άβε βρίσκεται από το 2025 ο Ανδρέας Ντόη, έχοντας πλέον καθιερωθεί και εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά στελέχη τoυ συλλόγου.

Ο Κίνι, μετά το πέρασμά του από τον Ατρόμητο, επέστρεψε στην Ισπανία, όπου αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα της Κλαμπ Ατλέτικο Σεντράλ, ομάδα τέταρτης κατηγορίας της χώρας. Από την πλευρά του, ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος πέρασε από δύο διαδοχικούς δανεισμούς, σε Βέλγιο (Σταντάρ Λιέγης) και Γερμανία (Φορτούνα Ντίσελντορφ), προτού επιστρέψει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο 25χρονος μέσος ανήκει πλέον στα «λιοντάρια», χωρίς να βρίσκεται, ωστόσο στα βασικά πλάνα του Πάουλο Φονσέκα.

Ο Ζοάο Καρβάλιο μπορεί να μην κατάφερε να καθιερωθεί στην Ελλάδα, ωστόσο βρήκε την ποδοσφαιρική του «Ιθάκη» στη Λισαβόνα και την Εστορίλ. Με την πορτογαλική ομάδα έχει ξεπεράσει πια τις 100 συμμετοχές τα τελευταία χρόνια, ενώ έχει αναλάβει και τον ρόλο του αρχηγού. Για τον Γιώργο Μασούρα, από την άλλη, τα λόγια είναι περιττά. Ο διεθνής εξτρέμ κατέγραψε 279 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού, πετυχαίνοντας 57 γκολ και μοιράζοντας 32 ασίστ, προτού αποχωρήσει το περασμένο καλοκαίρι για να συνεχίσει μόνιμα την καριέρα του στα «πετροδόλαρα» της Σαουδικής Αραβίας και τη NEOM.

Τέλος, ο Φραν Ναβάρο, ο οποίος είχε βρει δίχτυα στην τελευταία νίκη των Πειραιωτών στο Βικελίδης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του από την Πόρτο. Έκτοτε, ο Ισπανός επιθετικός αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τη Μπράγκα, όπου αποτελεί μία αξιόπιστη λύση για την επιθετική γραμμή, έχοντας μάλιστα φτάσει την περασμένη σεζόν μέχρι τα ημιτελικά του Europa League.

Αναλυτικά η σύνθεση του Ολυμπιακού: