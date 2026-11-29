Καθησυχαστικά είναι τα πρώτα νέα από το Περιστέρι αναφορικά με την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, ενόψει της αναμέτρησης του Ατρομήτου με τον Παναθηναϊκό, παρά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε την Αττική κατά τη διάρκεια της νύχτας και συνεχίζεται και την Κυριακή.

Ο καθιερωμένος πρωινός έλεγχος, στον οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι και των δύο ομάδων, έδειξε πως ο αγωνιστικός χώρος βρίσκεται σε καλή κατάσταση και, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό εμπόδιο για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Η καλή συντήρηση του γηπέδου φαίνεται πως έχει παίξει καθοριστικό ρόλο, καθώς το χορτάρι άντεξε στη συνεχή βροχόπτωση, διατηρώντας τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Ωστόσο, η ανησυχία δεν έχει εξαφανιστεί, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για επιδείνωση των καιρικών φαινομένων στη Δυτική Αττική, με το χρονικό διάστημα από τις 13:00 έως τις 19:00 να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο.

Σε περίπτωση έντονης νεροποντής, η τελική απόφαση θα ανήκει στον διαιτητή της αναμέτρησης, Τσέτσιλα, ο οποίος θα αξιολογήσει εάν η μπάλα κυλάει κανονικά στον αγωνιστικό χώρο και εάν διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών.