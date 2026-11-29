Νέα οικονομική κύρωση επέβαλε η UEFA προς τον Παναθηναϊκό για τρεις παραβάσεις που καταγράφηκαν στην αναμέτρηση των «πράσινων» με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα (2-1), στις 15 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ στην πρεμιέρα του «τριφυλλιού» στη League Phase του Conference League.

Η αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ανακοίνωσε πρόστιμο συνολικού ύψους 33.500 ευρώ, στο πλαίσιο των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις της απ’ τις 9 έως τις 23 Νοεμβρίου. Η μεγαλύτερη ποινή, ύψους 25.000 ευρώ, αφορά την καθυστερημένη έναρξη του αγώνα, ενώ οι υπόλοιπες κυρώσεις σχετίζονται με περιστατικά στις εξέδρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση της UEFA, επιβλήθηκαν στον Παναθηναϊκό τα ακόλουθα πρόστιμα:

-Ρίψη αντικειμένων, βάσει του άρθρου 16(2)(b) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA (DR). Πρόστιμο: 5.250 ευρώ.

-Άναμμα πυροτεχνικών ή άλλων αντικειμένων, βάσει του άρθρου 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA (DR). Πρόστιμο: 3.250 ευρώ.

-Καθυστερημένη έναρξη του αγώνα, βάσει του άρθρου 11(2)(h) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA (DR). Πρόστιμο: 25.000 ευρώ.

Με τη νέα απόφαση, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στον Παναθηναϊκό κατά την ευρωπαϊκή περίοδο 2026/27 ανέρχονται σε 69.000 ευρώ. Είχαν προηγηθεί τρεις ποινές, συνολικού ύψους 35.500 ευρώ, για τους αγώνες με την ΤΣΣΚΑ 1948 και τη Χράντετς Κράλοβε, στα προκριματικά του Conference League.

Την περίοδο 2025/26 είχαν επιβληθεί στην ομάδα 12 πρόστιμα, ύψους 322.625 ευρώ, ενώ τη σεζόν 2024/25 καταγράφηκαν 10 πειθαρχικές κυρώσεις, συνολικού ποσού 330.000 ευρώ.

Την περίοδο 2023/24 είχαν προηγηθεί εννέα πρόστιμα, ύψους 464.500 ευρώ. Συνολικά, στην τελευταία τετραετία, ο Παναθηναϊκός έχει τιμωρηθεί 37 φορές από την UEFA, με το συνολικό ποσό των προστίμων να ανέρχεται σε 1.186.125 ευρώ.