Ο Αμπέλ Φερέιρα ξέσπασε σε λυγμούς μετά την κατάκτηση του Copa Libertadores με την Παλμέιρας
Ακόμα μια σπουδαία διάκριση για τον Αμπέλ Φερέιρα που ανέβηκε στη δεύτερη θέση των προπονητών με τις περισσότερες κατακτήσεις Copa Libertadores
Στον θρόνο της Λατινικής Αμερικής επέστρεψε για τέταρτη φορά στην ιστορία της η Παλμέιρας που κέρδισε με 1-0 την Εστουντιάντες στον τελικό του Copa Libertadores με γκολ του Σόσα στο 52ο λεπτό.
Πρωτεργάτης αυτής της τεράστιας επιτυχίας για τον Βραζιλιάνικο σύλλογο είναι αδιαμφισβήτητα ο Αμπέλ Φερέιρα, γνωστός και στα μέρη μας από το πέρασμά του από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ήταν η τρίτη συνολική κατάκτηση του Copa Libertadores για τον Φερέιρα που ανέβηκε στη δεύτερη θέση των πολυνικών προπονητών στην ιστορία του θεσμού.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Πορτογάλος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και ξέσπασε σε λυγμούς πνιγμένος στις αγκαλιές των συνεργατών του.