Στον θρόνο της Λατινικής Αμερικής επέστρεψε για τέταρτη φορά στην ιστορία της η Παλμέιρας που κέρδισε με 1-0 την Εστουντιάντες στον τελικό του Copa Libertadores με γκολ του Σόσα στο 52ο λεπτό.

Πρωτεργάτης αυτής της τεράστιας επιτυχίας για τον Βραζιλιάνικο σύλλογο είναι αδιαμφισβήτητα ο Αμπέλ Φερέιρα, γνωστός και στα μέρη μας από το πέρασμά του από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ήταν η τρίτη συνολική κατάκτηση του Copa Libertadores για τον Φερέιρα που ανέβηκε στη δεύτερη θέση των πολυνικών προπονητών στην ιστορία του θεσμού.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Πορτογάλος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και ξέσπασε σε λυγμούς πνιγμένος στις αγκαλιές των συνεργατών του.