Μεγάλη εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Αλαβές γνώρισε η Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», για τη 14η αγωνιστική της La Liga, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθεια ανατροπής και έμεινε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Η Αλαβές αιφνιδίασε τους γηπεδούχους στο 22ο λεπτό, όταν ο Τόνι Μαρτίνεθ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Η Ρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να βρει λύσεις μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Στο 61', ο Άνχελ Πέρεθ έκανε το 0-2, βάζοντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους Μαδριλένους. Η απάντηση της «Βασίλισσας» ήρθε στο 69', με τον Κιλιάν Εμπαπέ να μειώνει σε 1-2, έπειτα από ασίστ του Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Η Ρεάλ πίεσε στη συνέχεια για την ισοφάριση, όμως στο 88ο λεπτό είδε την αρχική απόφαση για πέναλτι υπέρ της να ανακαλείται έπειτα από παρέμβαση του VAR. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Μπέλιγχαμ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες στα τελευταία λεπτά.

Με τη νίκη αυτή, η Αλαβές έφτασε τους 19 βαθμούς και ανέβηκε στην όγδοη θέση. Αντίθετα, η Ρεάλ παρέμεινε στους 33 βαθμούς και στην τρίτη θέση, πίσω από την Μπαρτσελόνα, που έχει 36 βαθμούς με αγώνα λιγότερο, και την Ατλέτικο Μαδρίτης, που βρίσκεται στους 34. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που δυσκολεύει σημαντικά την προσπάθεια των Μαδριλένων στη μάχη της κορυφής.