Ισπανία: Η 12άδα της «Ρόχα» για τη μεγάλη αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας
Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Τσους Ματέο για την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Εθνική Ελλάδας, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Η Εθνική Ελλάδας αφήνει πίσω της την ήττα από τη Γεωργία και στρέφει την προσοχή της στη δύσκολη εκτός έδρας αποστολή απέναντι στην Ισπανία, στο «Σαντιάγο ντε Κομποστέλα», την Κυριακή (29/11, 19:00). Η αναμέτρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της «γαλανόλευκης» στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Μία ημέρα πριν από το τζάμπολ, ο Τσους Ματέο ανακοίνωσε τη δωδεκάδα των παικτών που θα έχει στη διάθεσή του για τη μάχη της «Ρόχα» με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
Από την πλευρά της Ελλάδας, ο Βασίλης Σπανούλης έχει ήδη καταλήξει στις δικές του επιλογές για το ρόστερ της Εθνικής, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης στην Ισπανία.
Η δωδεκάδα της Ισπανίας: Αλμπέρτο Αμπάλντε, Φράνσις Αλόνσο, Ντάριο Μπριθουέλα, Αλβάρο Καρντένας, Χαϊμέ Φερνάντες, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Γουίλι Ερνανγκόμεθ, Πιέρ Οριόλα, Τζοέλ Πάρα, Χαϊμέ Πραντίγια, Μάριο Σεντ-Σουπερί, Σάντι Γιούστα.