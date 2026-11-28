Η Εθνική Ελλάδας αφήνει πίσω της την ήττα από τη Γεωργία και στρέφει την προσοχή της στη δύσκολη εκτός έδρας αποστολή απέναντι στην Ισπανία, στο «Σαντιάγο ντε Κομποστέλα», την Κυριακή (29/11, 19:00). Η αναμέτρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της «γαλανόλευκης» στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Μία ημέρα πριν από το τζάμπολ, ο Τσους Ματέο ανακοίνωσε τη δωδεκάδα των παικτών που θα έχει στη διάθεσή του για τη μάχη της «Ρόχα» με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Από την πλευρά της Ελλάδας, ο Βασίλης Σπανούλης έχει ήδη καταλήξει στις δικές του επιλογές για το ρόστερ της Εθνικής, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης στην Ισπανία.

Η δωδεκάδα της Ισπανίας: Αλμπέρτο Αμπάλντε, Φράνσις Αλόνσο, Ντάριο Μπριθουέλα, Αλβάρο Καρντένας, Χαϊμέ Φερνάντες, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Γουίλι Ερνανγκόμεθ, Πιέρ Οριόλα, Τζοέλ Πάρα, Χαϊμέ Πραντίγια, Μάριο Σεντ-Σουπερί, Σάντι Γιούστα.