Την περίπτωση του Ίνοκ Τσικς εξετάζει ο Άρης, ο οποίος συνεχίζει την αναζήτηση ενός παίκτη που θα προσθέσει ποιότητα και βάθος στην περιφερειακή του γραμμή, χωρίς να επηρεάσει τις ισορροπίες στο υπάρχον ρόστερ. Ο 25χρονος Αμερικανός γκαρντ αποτελεί μία από τις επιλογές που έχουν ξεχωρίσει οι «κιτρινόμαυροι», με την υπόθεσή του να παρουσιάζει κινητικότητα.

Ο Τσικς αγωνίζεται στην Άντβερπ από την περσινή σεζόν, έχοντας καταγράψει εξαιρετικές επιδόσεις στο βελγικό πρωτάθλημα. Μάλιστα, συνέβαλε στην κατάκτηση τόσο του πρωταθλήματος όσο και του Κυπέλλου, ενώ σε ατομικό επίπεδο αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα αθλητικό και δυναμικό combo guard, ύψους 1,90 μ., ο οποίος έχει τη δυνατότητα να καλύψει τόσο τη θέση του άσου όσο και εκείνη του σούτινγκ γκαρντ, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να αγωνιστεί και ως small forward. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι η αμυντική του προσήλωση, χωρίς να υστερεί στο επιθετικό κομμάτι.

Οι φετινές του εμφανίσεις έχουν προσελκύσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον, καθώς στο Basketball Champions League μετράει 15,3 πόντους, 8,5 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1,3 κλεψίματα ανά παιχνίδι. Παράλληλα, στην BNXT League παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερη παραγωγικότητα, με 17,7 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ τον Οκτώβριο αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αμερικανός είχε ξεχωρίσει και στην αναμέτρηση της Άντβερπ με την ΑΕΚ για το BCL. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, όπου η βελγική ομάδα επικράτησε με το ευρύ 103-76, ο Τσικς σημείωσε 17 πόντους και μάζεψε 13 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας double-double και αποτελώντας έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας του.