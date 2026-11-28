Μεγάλη νίκη με 3-0 πανηγύρισε ο Ηρακλής απέναντι στον Παναιτωλικό, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη και επιστρέφοντας στις επιτυχίες μετά από πέντε αγωνιστικές στη Stoiximan Super League.

Παρά την έντονη βροχόπτωση και τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στον αγωνιστικό χώρο, ο «Γηραιός» παρουσιάστηκε αποφασισμένος από τα πρώτα λεπτά, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες μπροστά από την αντίπαλη εστία.

Το σκορ άνοιξε στο 38ο λεπτό ο Ίβι Λόπεθ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική προώθηση της μπάλας από τον Χρομάντα και βρέθηκε απέναντι από τον Κουτσερένκο, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ηρακλής συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 63' έβαλε τις βάσεις για τη νίκη. Ο Νανού επιχείρησε τη σέντρα από τη δεξιά πλευρά και ο Ζούλεβιτς, που βρέθηκε ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι, με δυνατή κεφαλιά έκανε το 2-0.

Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν εκεί, αναζητώντας και ένα τρίτο τέρμα, το οποίο τελικά ήρθε στο 82ο λεπτό. Ο Ίβι Λόπεθ συνεργάστηκε με τον Νανού, εκείνος έβγαλε νέα εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά και ο Κούστα με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-0, πετυχαίνοντας παράλληλα το πρώτο του φετινό γκολ.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναιτωλικός δεν μπόρεσε να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο, δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις και γνώρισε ακόμη μία ήττα μακριά από την έδρα του.

Ηρακλής - Παναιτωλικός 3-0

Γκολ: 38' Λόπεθ, 63' Ζούλιεβιτς, 82' Κούστα

Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: 52' Πίνια, 54' Ζούλιεβιτς, 77' Βούρος - 24' Κόγιτς, 45+2' Όλσον, 65' Μπάτζι

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια (70' Γιαννούτσος), Λαουρίτσεν, Σόρια (79' Τσάκλα), Νανού, Χρομάντα (84' Μορένο), Ραντόγια, Κράιντς, Λόπεθ (84' Αναστασιάδης), Ζούλιεβιτς (79' Κούστα).

Παναιτωλικός (Γιώργος Πετράκης): Κουτσερένκο, Όλσον, Στάγιτς, Προδρομίτης (73' Νακάμπα), Αποστολόπουλος, Μανρίκε, Κόγιτς (59' Μπρέγκου), Εστέμπαν, Εράκοβιτς (73' Σμυρλής), Άλεξιτς, Μπάτζι (73' Σουμά).