Σε «λευκή ισοπαλία» που δεν εξυπηρετεί καμία από τις δύο ομάδες «κόλλησαν» Βόλος και Αστέρας AKTOR που συνεχίζουν τις χαμηλές τους πτήσεις στη φετινή Super League.

Οι «Αρκάδες» ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, ωστόσο δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν την ανωτερότητα τους σε «διπλό» και πέταξαν δύο βαθμούς, με αποτέλεσμα η πρώτη φετινή τους εκτός έδρας νίκη να μην έρθει ούτε απόψε.

Έτσι, οι γηπεδούχοι πήραν τον πρώτο τους βαθμό και παρέμειναν στην τελευταία θέση, ενώ ο Αστέρας έφτασε τους 8 βαθμούς και βρίσκεται στην 11η θέση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Αστέρας AKTOR μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, παρουσιάζοντας καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και μεγαλύτερη άνεση στις κινήσεις του στον αγωνιστικό χώρο. Παρά την υπεροχή του, ωστόσο, δεν κατάφερε να δημιουργήσει πολλές σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο.

Η σημαντικότερη στιγμή του πρώτου 45λέπτου σημειώθηκε στο 34', όταν ο Έντερ επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να σταματά στο δεξί δοκάρι του Σιαμπάνη. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ορόθκο γύρισε την μπάλα προς τον Μακέντα, ο οποίος δοκίμασε ένα εντυπωσιακό τακουνάκι, όμως ο τερματοφύλακας του Βόλου αντέδρασε αποτελεσματικά, αποτρέποντας το γκολ.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Κιμπιόκα απείλησε με μακρινό σουτ, ενώ στο 43' ο Έντερ δοκίμασε ξανά το πόδι του, χωρίς να αλλάξει κάτι στο σκορ μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός παρέμεινε σχετικά χαμηλός για αρκετή ώρα, με τις δύο ομάδες να ανεβάζουν την έντασή τους όσο πλησίαζε το φινάλε. Στο 51', ο Παπαδόπουλος χρειάστηκε να επέμβει δύσκολα, στέλνοντας σε κόρνερ το σουτ του Μπούρνιτς, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Κρέσπι δεν κατάφερε να βρει στόχο από πλεονεκτική θέση.

Η μεγαλύτερη απειλή για την εστία του Αστέρα ήρθε στο 76'. Ο Ουρτάδο έκλεψε την μπάλα από τον Σίλβα και ο Λάμπρου τροφοδότησε τον Γκονζάλες, ο οποίος επιχείρησε το σουτ. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό και κατέληξε κόρνερ, με τον Βόλο να χάνει μία σημαντική ευκαιρία να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να σκοράρει.

Βόλος ΝΠΣ (Χουάν Κάρλος Γκαρίδο): Σιαμπάνης, Μύγας, Ατζιάκουα (76' Ες Σαουμπί), Γρόσδης, Μεντίλ (46' Λεκές), Νεγιού, Μπέρνιτς (64' Γκονζάλες), Καμπελά, Λάμπρου, Κόμπα, Κρέσπι (64' Ουρτάδο).

Αστέρας AKTOR (Γκονζάλο Φέιο): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Σίλβα, Μέντες, Κώτσιρας, Εντερ, Πέρεθ (84' Ριέρα), Μπουζούκης (75' Παπακανέλλος), Κιμπιόκα (75' Γκέζος), Ορόθκο, Μακέντα (75' Ρικαρντίνιο).