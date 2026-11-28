Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, για τη 12η αγωνιστική της Super League. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ματς στο οποίο θέλουν να αντιδράσουν μετά τη δεύτερη ήττα στη σεζόν, κόντρα στη Νόρτζελαντ.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχει στη διάθεσή του τον Ντε Φράι. Ο αρχηγός θα αγωνιστεί παρότι «κληρονόμησε» πρόβλημα στον καρπό μετά το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ και δεν ταξίδεψε στη Δανία. Αντίθετα, εκτός είναι ο τραυματίας Κυριακόπουλος, όπως και ο Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός έχει ένα μυϊκό πρόβλημα και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει με τον Ατρόμητο, αλλά αναμένεται να είναι διαθέσιμος με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο.

Μαζί τους είναι εκτός οι μακροχρόνια απόντες (Αντίνο, Ουναΐ, Ίνγκασον, Παντελίδης).

Κανονικά στην αποστολή και ο Κρίστιανσεν, ο οποίος ετοιμάζεται για ντεμπούτο στο πρωτάθλημα, αν κριθεί από τον Νίστρουπ πως πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Άλλωστε είναι διαθέσιμος και ο Σαλάχ-Εντίν που δεν ήταν στη Δανία καθώς δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Το πρόγραμμα της προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκληρώθηκε με τακτική.

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Νίστρουπ: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Τερζής, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.