Για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Παναιτωλικό σε μία ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να αναζητούν τη νίκη προκειμένου να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας.

Ο «Γηραιός» βρίσκεται υπό πίεση, καθώς δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια του. Ο Βάλτερ Ματσάρι προχώρησε σε αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, δίνοντας μάλιστα φανέλα βασικού στον Ινίγο Πίνια στο κέντρο της άμυνας, παρά το πρόσφατο λάθος του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναιτωλικός θέλει να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων διαδοχικών εκτός έδρας ηττών. Ο Γιώργος Πετράκης διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τον βασικό κορμό της ομάδας του, σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στον Βόλο.

Η ενδεκάδα του Ηρακλή: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Λαουρίτσεν, Σόρια, Νανού, Χρομάντα, Ραντόγια, Κράιντς, Ίβι Λόπεθ, Ζούλεβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Κουτσερένκο, Προδρομίτης, Όλσον, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Μανρίκε, Κόγιτς, Εστέμπαν, Εράκοβιτς, Άλεξις, Μπάντζι.