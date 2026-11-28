Δείτε την «κιτρινόμαυρη» παρακάμερα του Κόμο – ΑΕΚ, όπου «Ένωση» ηττήθηκε 1-0 , μολονότι πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα μπορούσαν να είχαν πάρει αποτέλεσμα, αν είχε αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της.

Η ΑΕΚ έφυγε από την όμορφη ιταλική πόλη έχοντας αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις, όμως το ίδιο ισχύει και για τους οπαδούς της ομάδας που έκαναν αισθητή την παρουσία τους σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό γήπεδο.

Η κάμερα του AEK TV ήταν και στο Κόμο και κατέγραψε τα παρασκήνια της ποδοσφαιρικής βραδιάς για το Champions League.