Η Εθνική Ελλάδας θα παραταχθεί με σημαντικές διαφοροποιήσεις στη σύνθεσή της απέναντι στη «φούρια ρόχα», καθώς η δωδεκάδα για την αναμέτρηση της Κυριακής (29/11, 19:00) περιλαμβάνει τέσσερις αλλαγές.

Το παιχνίδι, το οποίο γίνεται στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής των προκριματικών, έχει χαρακτήρα… τελικού για τη «γαλανόλευκη», αφού η νίκη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις πιθανότητές της για πρόκριση στο FIBA World Cup,.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο και Νίκος Χουγκάζ, έπειτα από την αναμέτρηση κόντρα στη Γεωργία στο «T-Center», δεν τους επιτρέπουν να βρίσκονται στη διάθεση της ομάδας κι έτσι έμειναν εκτός αποστολής. Τη θέση τους στη δωδεκάδα πήραν οι Νάσος Μπαζίνας, Μανώλης Χατζηδάκης, Νίκος Περσίδης και Νίκος Πλώτας.

Η 12άδα της Εθνικής Ελλάδας: Κώστας Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μιχάλης Λούντζης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Μανώλης Χατζηδάκης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Νίκος Πλώτας.