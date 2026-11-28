Η ήττα της Εθνικής Ελλάδας από τη Γεωργία έχει φέρει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στην προσπάθεια πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παρακολουθεί από απόσταση τις εξελίξεις.

Ο Έλληνας σταρ, μιλώντας στο περιθώριο της αναμέτρησης των Χιτ με τους Νικς, σχολίασε την ήττα της «γαλανόλευκης», επισημαίνοντας πως η ομάδα είχε στα χέρια της τη νίκη, αλλά δεν κατάφερε να την κρατήσει.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επικοινωνία που διατηρεί με τους διεθνείς, στους οποίους ευχήθηκε να κάνουν το απαραίτητο βήμα στα τρία παιχνίδια που ακολουθούν, ενώ δεν έκρυψε την επιθυμία του να βρίσκεται μαζί τους.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Για την ήττα της Εθνικής από τη Γεωργία: «Είναι δύσκολο. Προφανώς, είδα ολόκληρο το παιχνίδι. Όταν είσαι μπροστά με επτά πόντους και απομένουν 50 δευτερόλεπτα, νιώθω ότι είναι ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει. Πάντα προσπαθώ να μένω συνδεδεμένος με την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ. Μιλάω πολύ με τους συμπαίκτες μου. Είναι αδέρφια μου».

Για όσα είπε στους συμπαίκτες του μετά την ήττα: «Είναι ιδιωτικό και θα ήθελα να παραμείνει έτσι. Αλλά προφανώς, όπως είδατε κι εσείς, ήταν ένα παιχνίδι που το είχαν. Ελπίζω να μπορέσουν να κερδίσουν τα επόμενα τρία παιχνίδια. Νομίζω ότι την Κυριακή παίζουν με την Ισπανία. Μετά ελπίζω να μπορέσουν να επικεντρωθούν στην Ουκρανία και στη συνέχεια στη Γεωργία. Και φυσικά, εύχομαι να ήμουν εκεί».

Για το αν ανυπομονεί να επιστρέψει στην Εθνική: «Όταν προκριθούν, ναι».

Για την αγάπη που εισπράττει από τους ανθρώπους στη Νιγηρία: «Νιώθω καλά. Ξέρεις, νιώθω καλά. Προφανώς, τα καλοκαίρια παίζω με την εθνική ομάδα της Ελλάδας, αλλά η αγάπη που μου έχουν από την πρώτη μέρα δεν έχει φύγει. Θέλω να κάνω περήφανους όλους τους Νιγηριανούς. Έχουν ακολουθήσει το ταξίδι μου, υποστηρίζουν εμένα και την οικογένειά μου και, όταν έχω την ευκαιρία να πηγαίνω εκεί, μου δείχνουν πάντα την αγάπη τους».