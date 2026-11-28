Βαρύ πένθος στον χώρο της επαγγελματικής πάλης, καθώς ο Μπρόνσον Ριντ, κατά κόσμον Τζερμέιν Χέιλι, πέθανε σε ηλικία μόλις 38 ετών.

Ο Αυστραλός παλαιστής άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή, έπειτα από ιατρικές επιπλοκές, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του WWE. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου του, ενώ δημοσιεύματα αναφέρονται στους διαδοχικούς τραυματισμούς που αντιμετώπιζε.

Η διοργάνωση αποχαιρέτησε τον Χέιλι με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά τόσο στην προσωπικότητά του όσο και στην οικογένεια που αφήνει πίσω του.

«Ο Τζερμέιν ήταν μια προσωπικότητα που ξεχώριζε και άφηνε το στίγμα της στο WWE. Πάνω απ' όλα, όμως, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης και ένας ιδιαίτερα αγαπητός συνάδελφος. Οι σκέψεις μας και τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας βρίσκονται στο πλευρό ολόκληρης της οικογένειας του Τζερμέιν, συμπεριλαμβανομένης της εγκύου συζύγου του, Πέιτζ, της κόρης τους, καθώς και όλων των φίλων, των συναδέλφων και των θαυμαστών του», ανέφερε χαρακτηριστικά το WWE.

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Η πορεία του Μπρόνσον Ριντ στην επαγγελματική πάλη

Γεννημένος το 1988 στην Αδελαΐδα της Νότιας Αυστραλίας, ο Τζερμέιν Χέιλι έκανε τα πρώτα του βήματα στην επαγγελματική πάλη το 2007. Στα αρχικά στάδια της καριέρας του χρησιμοποιούσε τα ονόματα Jonah Rock και J-Rock, συμμετέχοντας σε ανεξάρτητες διοργανώσεις στην Αυστραλία.

Στα χρόνια που ακολούθησαν κατάφερε να ξεχωρίσει, κατακτώντας αρκετούς τίτλους και αποκτώντας εμπειρίες από διαφορετικές διοργανώσεις, μέχρι να έρθει η ευκαιρία για το μεγάλο βήμα στο WWE.

Η πρώτη του παρουσία στην εταιρεία ξεκίνησε το 2019, μέσα από το NXT, όπου κατέκτησε το NXT North American Championship. Η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε το 2021, με τον ίδιο να συνεχίζει την πορεία του σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως το New Japan Pro-Wrestling και το Impact Wrestling.

Η επιστροφή του στο WWE πραγματοποιήθηκε το 2022, αυτή τη φορά στο βασικό ρόστερ. Δύο χρόνια αργότερα, το 2024, πρόσθεσε ακόμα μία σημαντική διάκριση στο βιογραφικό του, κατακτώντας το Andre the Giant Memorial Battle Royal. Η τελευταία του εμφάνιση στο WWE καταγράφηκε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, στο Crown Jewel της Σαουδικής Αραβίας, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Όμπα Φέμι.

Πέρα από την επαγγελματική του διαδρομή, ο Χέιλι είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια στο πλευρό της Πέιτζ Χέιλι, με την οποία διατηρούσε σχέση από τα μαθητικά τους χρόνια. Το ζευγάρι απέκτησε την κόρη του τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του WWE, η σύζυγός του κυοφορούσε το δεύτερο παιδί τους.