Ηρακλής και Παναιτωλικός (28/11, 17:00, ΣΠΟΡ FM TV 1) τίθενται αντιμέτωποι το απόγευμα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, για τη 12η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να θέλουν να διεκδικήσουν ένα πολύτιμο τρίποντο. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στη 10η θέση με 10 βαθμούς, ενώ οι Αγρινιώτες έχουν δύο περισσότερους και καταλαμβάνουν την 8η θέση.

Ο «Γηραιός» καλείται να βγάλει άμεση αντίδραση μετά τη βαριά ήττα με 6-2 από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Μάλιστα, ο Ματσάρι δεν θα βρίσκεται στον πάγκο, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και ο συνεργάτης του αποβλήθηκαν. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Πέντρο Μάρκες και Γιόελ Μπαρσένας, ενώ στα θετικά συγκαταλέγεται η επιστροφή του Νεμάνια Ραντόγια, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Στον αντίποδα, ο Παναιτωλικός ταξιδεύει με καλύτερη διάθεση, μετά το 1-0 επί του Βόλου, αποτέλεσμα που συνδυάστηκε με το νικηφόρο ντεμπούτο του Γιώργου Πετράκη στον πάγκο.

Ο Έλληνας τεχνικός, ωστόσο, έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς δεν υπολογίζει στους Μαυρία, Γκράναθ και Σατσιά, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Τζενεπό.

Το βαθμολογικό διακύβευμα είναι σημαντικό και για τους δύο, σε ένα παιχνίδι όπου η νίκη μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη μεσαία ζώνη της κατάταξης.