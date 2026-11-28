Το Μαϊάμι έφυγε με σημαντικό «διπλό» από τη Νέα Υόρκη, όπου πανηγύρισαν την 11η νίκη τους σε 18 αγώνες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Έρικ Σποέλστρα, καθώς πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους, 23 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 31:55 λεπτά συμμετοχής. Πολύτιμη ήταν κι η συνεισφορά των Μπαμ Αντεμπάγιο (25 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και Ντέιβιον Μίτσελ (12 πόντοι, 9 ασίστ).

Οι Χιτ διατηρούνται ψηλά στην κατάταξη της Ανατολής, μετρώντας 6 νίκες σε 9 εντός έδρας παιχνίδια και 4 σε 9 εκτός έδρας, ενώ στην αντίπερα όχθη, οι Νικς υποχώρησαν στο 12-7, βλέποντας το νικηφόρο σερί των έξι αγώνων τους να ολοκληρώνεται.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης, πάντως, έδειξε χαρακτήρα, καθώς επέστρεψε από διαφορά 23 πόντων και έφτασε να διεκδικεί τη νίκη μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ο πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων με 27 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς πρόσθεσε 19 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Μάικαλ Μπρίτζες ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους.

Στα αξιοσημείωτα της στατιστικής απεικόνισης της αναμέτρησης, οι Χιτ πήραν περισσότερους πόντους από τους αναπληρωματικούς (32-24), αξιοποίησαν καλύτερα τα λάθη των αντιπάλων τους (20-13), ενώ υπερίσχυσαν και στους πόντους από δεύτερες ευκαιρίες (17-4).

Όσον αφορά στο NBA Cup, το Μαϊάμι, μολονότι έκλεισε τον όμιλο με 3-1 έμεινε εκτός συνέχειας, πληρώνοντας την ήττα από τους Σίξερς. Επόμενη υποχρέωση για τους Χιτ είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Καβαλίερς, το βράδυ της Κυριακής (29/11, 22:30).



Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο

22 πόντοι

10/15 δίποντα

0/4 τρίποντα

2/6 βολές

23 ριμπάουντ

3 ασίστ

2 λάθη

4 φάουλ

+3 στο +/-

31:55 λεπτά συμμετοχής

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-31, 44-60, 79-86, 105-108

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