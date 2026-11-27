Με τον Μάνου Γκαρθία να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (29/11, 19:00) στο «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Οι ποδοσφαιριστές των «κίτρινων» προπονήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο γήπεδό τους, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης, δουλειά στο τακτικό κομμάτι, καθώς και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία.

Ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Μάνου Γκαρθία, ο οποίος συμμετείχε χωρίς προβλήματα στο κανονικό πρόγραμμα. Αντίθετα, ο Ούρος Ράτσιτς εξακολούθησε να ακολουθεί θεραπεία, ενώ ο Ζερεμί Πετρίς, που αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον ώμο, δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι με τους Πειραιώτες, καθώς έχει συμπληρώσει κάρτες.

Η προετοιμασία του Άρη θα ολοκληρωθεί το απόγευμα του Σαββάτου, με την τελευταία προπόνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας, πριν από το σημαντικό παιχνίδι απέναντι στους «ερυθρόλευκους».