Μουντομπάσκετ 2027: Σούπερ Φρανσίσκο, έστειλε τη Γαλλία στα γήπεδα του Κατάρ
Σπουδαία εμφάνιση από τον Σιλβέν Φρανσίσκο στη νίκη της Γαλλίας επί της Εσθονίας (73-81), με την οποία εξασφάλισε την πρόκριση στο Μουντομπάσκετ 2027.
Η Γαλλία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ της FIBA 2027, αφού εξασφάλισε τη νίκη που χρειαζόταν εναντίον της Εσθονίας εκτός έδρας με 81-73 το βράδυ της Παρασκευής (27/11).
Οι Τρικολόρ βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-1 και... έκλεισαν θέση για τα γήπεδα του Κατάρ.
Κορυφαίος για τη Γαλλία ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο!
Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους (2/6 δίποντα, 5/8 τρίποντα), 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ υπέπεσε σε 4 λάθη στα 23 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.
Τα δεκάλεπτα: 14-22, 34-51, 46-72, 73-81