Η Γαλλία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ της FIBA ​​2027, αφού εξασφάλισε τη νίκη που χρειαζόταν εναντίον της Εσθονίας εκτός έδρας με 81-73 το βράδυ της Παρασκευής (27/11).

Οι Τρικολόρ βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-1 και... έκλεισαν θέση για τα γήπεδα του Κατάρ.

Κορυφαίος για τη Γαλλία ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο!

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους (2/6 δίποντα, 5/8 τρίποντα), 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ υπέπεσε σε 4 λάθη στα 23 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 14-22, 34-51, 46-72, 73-81