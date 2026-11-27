Την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο (29/11, 17:00) αποφάσισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έπειτα από σχετική εισήγηση της ΓΑΔΑ.

Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τη μετάβαση των οπαδών των «πράσινων» στο Περιστέρι με οργανωμένο τρόπο, όπως για παράδειγμα μέσω ναυλωμένων λεωφορείων. Δεν συνεπάγεται, ωστόσο, αποκλεισμό τους από τις εξέδρες, καθώς έχει υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο ΠΑΕ για τη διάθεση εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους.

Με άλλα λόγια, όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού εξασφαλίσουν εισιτήριο θα μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά την αναμέτρηση, αρκεί να μεταβούν στο γήπεδο μεμονωμένα και όχι στο πλαίσιο οργανωμένης μετακίνησης.

Σε κάθε περίπτωση, όπου έχει συμφωνηθεί η παραχώρηση εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους οπαδούς, η απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης δεν επηρεάζει τη δυνατότητα παρουσίας τους στο γήπεδο.