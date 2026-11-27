Οι φίλοι του ΟΦΗ μπορούν πλέον να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Μπενφίκα, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 10 Δεκεμβρίου.

Η αναμέτρηση εντάσσεται στο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τους φιλάθλους της κρητικής ομάδας να έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη θέση τους για το σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει τους φιλάθλους της που θα ταξιδέψουν στη Λισαβόνα για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League, με αντίπαλο τη Benfica στο “Estadio Da Luz”, ότι θα μπορούν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους, ακολουθώντας την εξής διαδικασία: