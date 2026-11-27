ΟΦΗ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το μεγάλο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπενφίκα
Στη διάθεση των φιλάθλων του ΟΦΗ βρίσκονται τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την πορτογαλική ομάδα, στις 10 Δεκεμβρίου, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Οι φίλοι του ΟΦΗ μπορούν πλέον να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Μπενφίκα, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 10 Δεκεμβρίου.
Η αναμέτρηση εντάσσεται στο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τους φιλάθλους της κρητικής ομάδας να έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη θέση τους για το σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:
Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει τους φιλάθλους της που θα ταξιδέψουν στη Λισαβόνα για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League, με αντίπαλο τη Benfica στο “Estadio Da Luz”, ότι θα μπορούν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
- Αγοράστε το εισιτήριό σας, το αργότερο ως την Τρίτη 08/12 (11:00 π.μ.), από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 (oficretefc.com, ενότητα: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ).
- Αρχικά θα λάβετε ΜΟΝΟ το αποδεικτικό πληρωμής του εισιτηρίου, το οποίο ΔΕΝ αποτελεί εισιτήριο εισόδου στο γήπεδο.
- Την Τετάρτη 09/12, όσοι έχετε ολοκληρώσει την αγορά, θα λάβετε στο email σας το εισιτήριο, με το οποίο θα εισέλθετε στη Θύρα “Mais Vantagens Stand” του “Estadio Da Luz”.