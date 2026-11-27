Η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις προέρχεται από μια εντυπωσιακή εμφάνιση και τη νίκη με 97-78 απέναντι στη Σερβία, την οποία μάλιστα αντιμετώπισε χωρίς τον έμπειρο σέντερ.

Ωστόσο, ο άσος της Ζάλγκιρις θα βρίσκεται πλέον στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βοσνία, που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (29/11) στο Σαράγεβο.

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Λιθουανία, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση του ομίλου με ρεκόρ 5-4, πίσω από τη Σερβία και την Ιταλία, που έχουν απολογισμό 6-3.

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν και μόλις δύο διαθέσιμα εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο, τα περιθώρια για απώλειες έχουν περιοριστεί σημαντικά, καθιστώντας ιδιαίτερα σημαντικό το αποτέλεσμα στο Σαράγεβο.