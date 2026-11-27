Τα εγκωμιαστικά σχόλια του ιταλικού Τύπου απέσπασε ο Λορέντσο Πιρόλα για την εμφάνισή του στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, με το «Tuttomercatoweb» να αναφέρεται και στην επιθυμία του νεαρού αμυντικού να επιστρέψει στη Serie A.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα δύο τερμάτων που είχαν απέναντι στους «ροσονέρι» στο «Γ. Καραϊσκάκης», γνωρίζοντας τελικά την ήττα με 4-2 και χάνοντας την ευκαιρία να κάνουν σημαντικό βήμα για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η παρουσία του Λορέντσο Πιρόλα ξεχώρισε, με το ιταλικό Μέσο να τον χαρακτηρίζει κορυφαίο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Παράλληλα, έκανε αναδρομή στην ποδοσφαιρική του πορεία, εστιάζοντας στην εξέλιξή του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, μάλιστα, στο ενδεχόμενο επιστροφής του στο ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 24χρονος στόπερ επιθυμεί να αγωνιστεί ξανά στη Serie A και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Και η Serie A; Η επιστροφή με πρωταγωνιστικό ρόλο παραμένει στόχος του γεννημένου το 2002 αμυντικού. Άλλωστε, στα 24 του χρόνια μπορεί ακόμη να ονειρεύεται μια καριέρα ως πρωταγωνιστής στην Ιταλία, ενώ χθες απέναντι στη Μίλαν απέδειξε πόσο σημαντική είναι η εξέλιξή του όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά το «Tuttomercatoweb».

Ο Πιρόλα μετακόμισε στον Πειραιά το καλοκαίρι του 2024, όταν ο Ολυμπιακός τον απέκτησε από τη Σαλερνιτάνα έναντι τριών εκατομμυρίων ευρώ. Έκτοτε έχει καταγράψει 82 συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα, έχοντας σημειώσει ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028.