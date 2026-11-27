Ας είμαστε ειλικρινείς, δεν χρειάζεται να είναι Thanksgiving στην Ελλάδα για να σκάσουμε στο φαγητό. Αν μπορούσαμε να βρούμε μια μέρα που θα μπορούσε να συσχετιστεί με την Αμερικάνικη Brown Friday, δηλαδή τη μέρα που ακολουθεί το Thanksgiving (δηλαδή σήμερα) και οι υδραυλικοί έχουν πολύ δουλειά στο ξεβούλωμα, αυτή θα ήταν η Παρασκευή μετά την Τσικνοπέμπτη ή η Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας (19/11).

Μόνο που εκεί θα ήταν Brown Bomber Friday, γιατί κάθε μέρα στην Ελλάδα είναι Brown Day.

Γιατί δεν είναι μύθος η Brown Friday;

Μπορεί να μας φαίνεται αστείο, ωστόσο σύμφωνα με έρευνες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, από το Yelp, έχει αποδειχτεί ότι η μέρα που ακολουθεί την νύχτα που ο κόσμος ορμάει στη γαλοπούλα σαν να μην υπάρχει αύριο, οι υδραυλικοί πρέπει να μην έχουν ποτέ ρεπό.

Συγκεκριμένα, η έρευνα αποδεικνύει ότι υπάρχει 99% αύξηση στα requests, συνήθως για να ξεβουλώσουν τις τουαλέτες του σπιτιού. Και μην ρωτάτε τι βρίσκουν μέσα, καταλαβαίνετε πού το πάμε.

Μάλιστα σε έρευνα που έγινε το 2022 έχει βρει και ποιες είναι οι πρωταθλήτριες πόλεις των ΗΠΑ ανήμερα της Brown Friday, με το Portland (23%) να κερδίζει πρωτιά και λίγο πιο πίσω την Virginia (22%) και την Indianapolis να ακολουθεί (21%).

Αλήθεια, ποια πόλη ελληνική λέτε να ήταν πρωταθλήτρια στην ελληνική Brown Friday;