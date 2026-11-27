Το ενδεχόμενο αναβολής του ντέρμπι με την ΑΕΚ εξετάζει ο Ολυμπιακός, καθώς το ιδιαίτερα φορτωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα, σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, δημιουργεί σημαντική επιβάρυνση για την ομάδα του Πειραιά.

Η αναμέτρηση με τη Μίλαν ανήκει πλέον στο παρελθόν και οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν την προσοχή τους στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στον Άρη, στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί το παιχνίδι της Τετάρτης (02/12) στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενδέχεται να κρίνει την πρώτη θέση στον θεσμό.

Στη συνέχεια, στο πρόγραμμα υπάρχει το ντέρμπι με την ΑΕΚ, το οποίο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου. Οι Πειραιώτες αναμένεται την Παρασκευή (27/11) να γνωστοποιήσουν την τελική τους απόφαση, με το πιθανότερο σενάριο να αφορά την κατάθεση αιτήματος αναβολής, κάνοντας χρήση του σχετικού δικαιώματός τους.

Άλλωστε, λίγες ημέρες αργότερα ακολουθεί η κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Τσέλιε. Μετά την ήττα από τη Μίλαν, το συγκεκριμένο παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού, καθώς μια νίκη μπορεί να τον φέρει πολύ κοντά στην πρώτη οκτάδα.

Πότε μπορεί να διεξαχθεί το Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Το επιβαρυμένο πρόγραμμα δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, καθώς και η ΑΕΚ έχει μπροστά της σημαντικές υποχρεώσεις. Η Ένωση αντιμετωπίζει τη Γαλατασαράι στην έδρα της, μόλις δύο ημέρες πριν από το προγραμματισμένο ντέρμπι, ενώ υπάρχει και η εκκρεμότητα της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο, η οποία έχει οριστεί για τις 16 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, εφόσον Ολυμπιακός και ΑΕΚ βρίσκονται στην τετράδα του Κυπέλλου Ελλάδας, το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι οι δύο ομάδες να αναμετρηθούν στις 23 Δεκεμβρίου.

Μέχρι τότε, πάντως, ενδέχεται να έχουν διαφοροποιηθεί και τα αγωνιστικά δεδομένα για τους «ερυθρόλευκους». Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει ξανά στη διάθεσή του τους Έσε και Μπέιλι, κάτι που θα δημιουργούσε σαφώς πιο ευνοϊκές συνθήκες σε σχέση με το ενδεχόμενο διεξαγωγής του αγώνα στις 5 Δεκεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και ο Αλγουαθίλ, ο οποίος αρχικά δεν εμφανιζόταν ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο αναβολής, φαίνεται πλέον να εξετάζει πιο σοβαρά την προοπτική αυτή.

Η Παρασκευή (27/11) αναμένεται, λοιπόν, να είναι η ημέρα των οριστικών αποφάσεων για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν θα κάνει τελικά χρήση του δικαιώματος αναβολής. Υπενθυμίζεται πως μέχρι στιγμής τη συγκεκριμένη δυνατότητα έχουν αξιοποιήσει τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Παναθηναϊκός.