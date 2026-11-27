Η ήττα δεν έφτανε στην Εθνική ομάδα, ήρθε και ο τραυματισμός του Ντίνου Μήτογλου. Ο διεθνής φόργουορντ-σέντερ, στην αρχή της παράτασης με τη Γεωργία, βρέθηκε στο glass floor του T-Center μετά από κάρφωμα.

Αμέσως αποχώρησε και φάνηκε να πονάει αρκετά. Το πρόβλημα όπως προκύπτει είναι στον οπίσθιο μηριαίο και όλα δείχνουν πως πρόκειται για θλάση. Με τον Μήτογλου να πηγαίνει για εξετάσεις αμέσως μετά το ματς.

Αυτό σημαίνει πως ο ψηλός του Παναθηναϊκού AKTOR θα μείνει εκτός για περίπου 20 μέρες. Κάτι που σημαίνει πως θα χάσει σημαντικά ματς, όπως με την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη και τον Ολυμπιακό στο T-Center για την EuroLeague. Με την επιστροφή του να υπολογίζεται οριακά στο εντός έδρας με τον Ερυθρό Αστέρα.