Στην 9η θέση της βαθμολογίας στην League Phase του Europa League υποχώρησε ο Ολυμπιακός, μετά την ήττα με 4-2 από τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στους 10 βαθμούς, όσους έχουν και η 7η Μπεσίκτας με την 8η Ναϊμέγκεν, την ίδια ώρα που ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Άντερλεχτ και βρίσκεται στην 21η θέση.

Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η Γιουβέντους επικράτησε εμφατικά με 4-1 της Ομόνοιας στο Τορίνο παρότι βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ. Η Φερεντσβάρος συνεχίζει την εκπληκτική της πορεία στη διοργάνωση, καθώς με το 0-0 κόντρα στην Τσέλιε πήγε στους 13 βαθμούς και στην 3η θέση της κατάταξης.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Ολυμπιακός (Ελλάδα) - Μίλαν (Ιταλία) 2-4

Μαρσέιγ (Γαλλία) - Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 1-0

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία) 4-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 2-2

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Λεβερκούζεν (Γερμανία) 0-3

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία) 2-0

Θέλτα (Ισπανία) - Μπόρνμουθ (Αγγλία) 1-2

Μπεσίκτας (Τουρκία) - Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 2-1

Γιουβέντους (Ιταλία) - Ομόνοια (Κύπρος) 4-1

Λιόν (Γαλλία) - Λίλεστρομ (Νορβηγία) 0-0

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 0-0

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Άλκμααρ (Ολλανδία) 2-4

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) 2-1

Σάντερλαντ (Αγγλία) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 1-1

Χόφενχαϊμ (Γερμανία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 3-1

Τορένσε (Πορτογαλία) - Σέλτικ (Σκωτία) 1-2

Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) - Ρεν (Γαλλία) 3-1

ΟΦΗ (Ελλάδα) - Άντερλεχτ (Βέλγιο) 1-3

Η βαθμολογία