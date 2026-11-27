Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 3-2 από τη Νόρτζελαντ στη Δανία, παρότι είχε προηγηθεί με 0-2. Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και είδαν τους γηπεδούχους να πραγματοποιούν την ανατροπή, παραμένοντας ωστόσο στους εννέα βαθμούς και σε τροχιά πρόκρισης στην πρώτη οκτάδα του Conference League.

Η Γιουβέντους και η Άλκμααρ ήταν οι μεγάλες πρωταγωνίστριες της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, σημειώνοντας από τέσσερα γκολ. Οι Ιταλοί επικράτησαν με 4-1 της Ομόνοιας στο Τορίνο, ενώ οι Ολλανδοί πέρασαν νικηφόρα από την Πράγα, επικρατώντας με 4-2 της Σπάρτα, στο πιο παραγωγικό παιχνίδι της βραδιάς.

Στο Λονδίνο, η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε με 2-1 της Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία ολοκλήρωσε το ματς με αριθμητικό μειονέκτημα. Αντίθετα, η Σάντερλαντ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα της και αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Γιαγκελόνια. Σημαντική νίκη στο φινάλε πανηγύρισε και η Σέλτικ, που πέρασε με 2-1 από την Πορτογαλία απέναντι στην Τορέενσε.

Στη Γερμανία, η Χοφενχάιμ επικράτησε με 3-1 της Στουρμ Γκρατς, ενώ χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις της Λυών με τη Λίλεστρομ (0-0) και της Φερεντσβάρος με την Τσέλιε (0-0).

Tα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Καϊράτ-Μιάλμπι 1-0

Αγιαξ-Τουν 4-0

Γιάμπλονετς-Λουγκάνο 2-0

Εγνατία-Λίνκολν 2-1

Ιμπέρια-Χετάφε 1-0

Κάουνο Ζαλγκίρις-Ρίγα 2-0

Μπράιτον-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 4-0

Μπραν-Ααρχους 1-4

Χαρτς-Μονακό 2-3

Γάνδη-Ερυθρός Αστέρας 1-1

Ιντερ Εσκάλδες-Κοπεγχάγη 2-0

Μπόρατς Μπάνια Λούκα-Αταλάντα 2-3

Μπράγκα-Κουόπιο 4-0

Νόρτζελαντ-Παναθηναϊκός 3-2

ΤΣΣΚΑ Σόφιας-Τραμπζονσπόρ 1-2

Φράιμπουργκ-Τβέντε 2-1

Χάιντουκ-Σιντ Τρούιντεν 0-2

Η βαθμολογία