Την απογοήτευσή του για την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από τη Γεωργία με 92-88 στην παράταση εξέφρασε ο Βασίλης Σπανούλης, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στο T-Center.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής στάθηκε στην κακή επιθετική λειτουργία της ομάδας του, επισημαίνοντας πως τα χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, τα 18 λάθη και οι πολλές χαμένες προσπάθειες κοντά στο καλάθι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα.

Όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Ήταν μια σκληρή ήττα. Είχαμε το παιχνίδι στα χέρια μας, αλλά έγιναν κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν. Από την άλλη, είχαμε πολύ άσχημα ποσοστά στα δίποντα και στα τρίποντα, 15 ασίστ και 18 λάθη. Πρέπει να σας δείξω το παιχνίδι για να μετρήσετε πόσα λέι απ χάσαμε. Περισσότερα από 10-12 λέι απ. Αυτό είναι το μπάσκετ, πρέπει να συνεχίσουμε».

Για τη φάση στα 24 δευτερόλεπτα:

«Ο Ντίνος κάτι έχει στο δικέφαλο, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Όσο για την τελευταία φάση, ήταν δική μου απόφαση να πάρουμε την μπάλα εκεί και να παίξουμε πιν εκ ρολ. Πιστεύω ότι έγινε φάουλ στον Μπίλι. Δεν ευστοχήσαμε και έπρεπε να παίξουμε μία άμυνα.

Δεχθήκαμε τρίποντο από ψηλό που δεν έχει ξανασουτάρει τρίποντο. Κάναμε λάθη, έγινε ένα λάθος για να έρθει αυτό που ήρθε. Πιστεύω ότι έγιναν πολλά πράγματα, τα οποία δεν βλέπουμε συχνά στο μπάσκετ».

Για την απόφαση στην τελευταία φάση:

«Θέλεις να κάνεις μια ιντριγκαδόρικη ερώτηση; Το εξήγησα πριν. Έχουν γίνει πολλά, τα μάτια μου έχουν δει πολλά. Είχαμε ήδη κάνει πολλά λάθη και πήρα αυτή την απόφαση».

Για το πώς μπορεί να αναστραφεί η ψυχολογία ενόψει Ισπανίας:

«Να είμαστε ειλικρινείς, το μπάσκετ που παίξαμε ήταν κάτω του μετρίου. Χάσαμε από δύο παίκτες ουσιαστικά, ενώ είχαμε πει πως θα παίξουμε. Ήταν μια κακή ήττα, παρ' όλα αυτά πήγαμε να κερδίσουμε το ματς.

Αντιπροσωπεύουμε την Ελλάδα και, όσο έχουμε ελπίδες, θα παλεύουμε με την ψυχή μας για το καλύτερο.Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Προχωράς και συνεχίζεις, αναλύοντας τα λάθη μας, για να ετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο».