Πικραμένος από την εξέλιξη της αναμέτρησης με τη Γεωργία εμφανίστηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά το τέλος του αγώνα, όπου η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής αναφέρθηκε στα σημεία που έκριναν το αποτέλεσμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αδυναμία της ελληνικής ομάδας να διατηρήσει το προβάδισμα των επτά πόντων που είχε αποκτήσει στην παράταση.

Όπως επισήμανε, τα χαμένα λέι απ και η έλλειψη αμυντικής συγκέντρωσης σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης αποδείχθηκαν καθοριστικά. Η Εθνική είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πάρει τη νίκη, ωστόσο δεν κατάφερε να διαχειριστεί σωστά το προβάδισμά της, επιτρέποντας στη Γεωργία να επιστρέψει και να φτάσει στη νίκη.

Όσα δήλωσε ο Σπανούλης:

Για την ήττα:

«Εντάξει, έτσι είναι το μπάσκετ και ο αθλητισμός».

Για την παράταση και το χαμένο +7:

«Χάσαμε πολλά λέι απ και το μυαλό μας στην άμυνα, θα μπορούσαμε να νικήσουμε και δεν τα καταφέραμε».

Για τις απουσίες:

«Δεν θέλω να μιλάω για τραυματισμούς, προχωράμε».

Για την Ισπανία:

«Θέλουμε κάποιες νίκες αλλά υπάρχει μία πικρία. Έτσι είναι ο αθλητισμός, προχωράμε».