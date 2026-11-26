Πρόβλημα με τον Αλεχάντρο Μπαλντέ προέκυψε στην Μπαρτσελόνα μετά τη νίκη με 4-1 επί της Σαμπάχ για το Champions League. Ο Ισπανός αριστερός μπακ αποχώρησε με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί ελαφρύ διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική.

Οι Καταλανοί ενημέρωσαν επίσημα την Πέμπτη (26/11) για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει τεθεί εκτός από το παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στην Ντεπορτίβο. Η συμμετοχή του, ωστόσο, παραμένει αμφίβολη και θα εξαρτηθεί από το πώς θα ανταποκριθεί στην αποθεραπεία τις επόμενες ημέρες. Η Μπαρτσελόνα δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.

Ο Μπαλντέ ξεκίνησε στην ενδεκάδα του Χάνσι Φλικ απέναντι στη Σαμπάχ και είχε θετική παρουσία, μοιράζοντας μάλιστα την ασίστ στον Καρίμ Αντεγέμι για το τρίτο γκολ των γηπεδούχων. Δεν κατάφερε, όμως, να ολοκληρώσει την αναμέτρηση, καθώς στο 64ο λεπτό έδωσε τη θέση του στον Ζοάο Κανσέλο.

Ο τραυματισμός έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο 22χρονος αμυντικός προσπαθεί να κερδίσει ξανά σταθερή θέση στα βασικά πλάνα του Γερμανού προπονητή. Το τελευταίο διάστημα δεν έχει εξασφαλίσει φανέλα βασικού με την ίδια συχνότητα, με αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή του εμφάνιση να αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να ανεβάσει τις μετοχές του.

Ο Φλικ είχε μάλιστα θετικά σχόλια για την παρουσία του μετά το παιχνίδι, ωστόσο ο τραυματισμός έρχεται να διακόψει την προσπάθειά του σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το γαλλικό δημοσίευμα, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης του Μπαλντέ στην προσεχή χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Η κατάσταση της υγείας του και η εξέλιξη των επόμενων ημερών αναμένεται, επομένως, να έχουν ενδιαφέρον τόσο για τον αγωνιστικό σχεδιασμό όσο και για τις μεταγραφικές κινήσεις του συλλόγου.