Θέση σχετικά με τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τον Ολυμπιακό πήρε ο Ναντίρ Ιφί, ξεκαθαρίζοντας πως παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στις υποχρεώσεις του με την Παρί και δεν σκέφτεται να αποχωρήσει από την ομάδα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Όσα έγραψε ο Ιφί:

«Θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, μετά από όλα όσα λέγονται το τελευταίο διάστημα.

Είμαι απόλυτα προσηλωμένος στη φετινή σεζόν με την Παρί και δεν έχω καμία πρόθεση να αποχωρήσω από την ομάδα και τους συμπαίκτες μου σε κανένα σημείο της φετινής χρονιάς.

Έχουμε έναν κοινό στόχο και σκοπεύουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, τόσο στη EuroLeague όσο και στη Betclic Élite».