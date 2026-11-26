Ο Μπάμπης Κωστούλας συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα με τη φανέλα της Μπράιτον, προσθέτοντας ακόμη ένα γκολ στο ενεργητικό του απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και εκτέλεσε με τη μία στην κλειστή γωνία, ανεβάζοντας προσωρινά τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Με αυτό το τέρμα, ο νεαρός φορ έφτασε τα επτά γκολ στη φετινή σεζόν με τους «Γλάρους».

Το γκολ του Κωστούλα: