Την αήττητη πορεία του στο EuroCup Women συνέχισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με 78-73 της Σαν Τζιοβάνι, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Κορυφαία για τις «πράσινες» ήταν η Κέιβ, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετική παρουσία είχε και η Σταμολάμπρου, με 19 πόντους και 7 ασίστ.

Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο στη μεγαλύτερη διάρκειά του, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στο 57-57 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Η ιταλική ομάδα προηγήθηκε με 0-6 στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, όμως ο Παναθηναϊκός απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί 10-0, παίρνοντας ξανά το προβάδισμα.

Η Σαν Τζιοβάνι παρέμεινε κοντά στο σκορ μέχρι το φινάλε, ωστόσο οι Σταμολάμπρου και Κάρτερ ήταν εύστοχες από τη γραμμή των βολών στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα, με την Κάρτερ να διαμορφώνει το τελικό 78-73 μετά από λάθος των φιλοξενούμενων στην επαναφορά.

Δεκάλεπτα: 15-28, 46-44, 57-57, 78-73.