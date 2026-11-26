Ο Γιώργος Βόβορας, έχοντας ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον Προμηθέα Πατρών, φαίνεται πως είναι έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του, το οποίο θα είναι μακριά από την Ευρώπη.

Ο Έλληνας τεχνικός είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Κίνα και αν αναλάβει την τεχνική ηγεσία Ningbo Rockets.

Βέβαια, δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Βόβορας θα προπονήσει εκτός Ελλάδος, αφού στο παρελθόν έχει εργαστεί στην Ούνικς Καζάν ως βοηθός του Αργύρη Πεδουλάκη, στον ΑΠΟΕΛ, τη Νεπτούνας, αλλά και την Εθνική ομάδα του Μπαχρέιν.