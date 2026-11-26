Δύο αναμετρήσεις με Ελληνικό ενδιαφέρον διεξάγονται στις 19:45 για Europa και Conference League, καθώς η Μπενφίκα αντιμετωπίζει τη Βικτώρια Πλζεν στην Τσεχία, ενώ η Μπράιτον αντιμετωπίζει εντός έδρας την Κραϊόβα.

Αμφότεροι οι Βαγγέλης Παυλίδης και Μπάμπης Κωστούλας βρίσκονται στις βασικές επιλογές των προπονητών τους για Μπενφίκα και Μπράιτον αντίστοιχα.

O Βαγγέλης Παυλίδης έχει βρει δίχτυα δύο φορές στη League Phase του Europa League, ενώ ο Κωστούλας ακόμα δεν έχει σκοράρει στη League Phase, αφού ο χρόνος συμμετοχής του στην Ευρώπη είναι περιορισμένος, με τον Έλληνα επιθετικό να αποτελεί τη βασική λύση της Μπράιτον στην Premier League.

H 11αδα της Μπράιτον: