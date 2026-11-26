Το νέο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ είναι έτοιμο να υποδεχθεί την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι. Η πρώτη προπόνηση του Δικεφάλου στον νέο χώρο είναι προγραμματισμένη την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από το ολοκαίνουργιο προπονητικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ είναι έτοιμο να υποδεχθεί αύριο, Παρασκευή, την ομάδα, για την πρώτη της προπόνηση.

Σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα για τον κόσμο και τους φιλάθλους του #PAOK να δουν απο κοντά τις εγκαταστάσεις του PAOK BC Training Centre».