Η χθεσινή (25/11) παρουσία του Σακίλ ΜακΚίσικ στη SUNEL Arena για το παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ σε συνδυασμό με την επιστροφή του Αμερικανού γκαρντ στην Αθήνα για διακοπές «φούντωσαν» τα σενάρια για πιθανή επανένταξή του στο ρόστερ του Ολυμπιακού, ο οποίος δεδομένα βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση γκαρντ/φόργουορντ, μετά και τη «φυγή» του Τζον Κόντσαρ από τους Πρωταθλητές Ευρώπης.

Ωστόσο, ο νυν παίκτης της Τούρκ Τέλεκομ πραγματοποίει ένα πολύ καλό ξεκίνημα με τον σύλλογο της Άγκυρας, μετρώντας 8,4 πόντους και 9,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) στο EuroCup.

Κάπως έτσι και σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο του Sportando, Εμιλιάνο Καρσία η μετακίνησή του στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν πρόκειται να προχωρήσει.

«Ο Σακίλ ΜακΚίσικ στον Ολυμπιακό δεν πρόκειται να συμβεί, μου λένε. Πηγές μου είπαν ότι οι πιθανότητες είναι λιγότερες από το μηδέν», έγραψε χαρακτηριστικά στο X ο Εμιλιάνο Καρσία.