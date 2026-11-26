Τίτλοι τέλους μπήκαν στη συνεργασία της Αναντολού Εφές με τον Ντάρον Ράσελ, καθώς η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την αποχώρηση του Αμερικανού γκαρντ.

Ο 26χρονος άσος είχε ενταχθεί στο ρόστερ της Εφές το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει σταθερή θέση στα πλάνα του Πάμπλο Λάσο.

Στις επτά εμφανίσεις του στη φετινή EuroLeague, μέτρησε κατά μέσο όρο 2,6 πόντους, 1,3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Πλέον, ο Ράσελ βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.