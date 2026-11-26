Η βραδιά της Τετάρτης (25/11) εξελίχθηκε σε εφιάλτη για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, καθώς ο Ολυμπιακός, παρά τις σημαντικές απουσίες του, και επικράτησε με το εμφατικό 104-79, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η Χάποελ δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των «ερυθρόλευκων», ούτε να επιβάλει το δικό της παιχνίδι, γνωρίζοντας μια βαριά ήττα στη διοργάνωση.

Η απογοήτευση και ο εκνευρισμός ήταν εμφανείς στις τάξεις των Ισραηλινών, με ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο να καταγράφεται κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, την ώρα που γινόταν αλλαγή του, ο Οτούρου, εμφανώς εκνευρισμένος από την εξέλιξη του αγώνα, πέταξε ένα πλαστικό μπουκάλι νερού πίσω από τον πάγκο.

Το μπουκάλι, ωστόσο, κατέληξε στο κεφάλι του Τζέικομπ Τόπιν, με το περιστατικό να καταγράφεται από τις τηλεοπτικές κάμερες.