Αν υπάρχει ένα πράγμα που γνωρίζουμε καλά από την ιστορία του Grand Theft Auto, είναι ότι δεν χρειάζεται να ακολουθείς πάντα την κεντρική αποστολή, αλλά να επιλέξεις να χαθείς για ώρες στους δρόμους, να προκαλέσεις ένα μικρό χάος, να κλέψεις ένα αυτοκίνητο που δεν θα μπορούσες ποτέ να αγοράσεις στην πραγματική ζωή και να καταλήξεις να κάνεις πράγματα που δεν υπήρχαν καν στο αρχικό σου πλάνο.

Το νέο Grand Theft Auto VI έχει κυκλοφορήσει μόλις λίγες ημέρες και η Leonida κρύβει μυστικά, απρόσμενες επιστροφές, αναβαθμισμένους μηχανισμούς και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Και το καλύτερο; Οι παίκτες έχουν αρχίσει ήδη να ανακαλύπτουν πράγματα που η Rockstar δεν είχε σκοπό να τους αποκαλύψει τόσο εύκολα.

Ακολουθούν δέκα από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις μέχρι στιγμής.

1. Ο Tommy Vercetti επέστρεψε και άνοιξε μια πύλη στο παρελθόν

Ξεκινάμε με την ίσως πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη των πρώτων ημερών. Ένας παίκτης κατάφερε να λύσει έναν εξαιρετικά περίπλοκο γρίφο που τον οδήγησε σε μια πύλη προς το παλιό Vice City, όπως το γνωρίσαμε στο παιχνίδι του 2002.

Η διαδικασία απαιτεί να επισκεφθείς συγκεκριμένους ηλεκτρικούς υποσταθμούς σε ολόκληρη τη Leonida, να ενεργοποιήσεις διακόπτες με συγκεκριμένη σειρά και να ακολουθήσεις στοιχεία που παραπέμπουν σε παλιά cheat codes.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ταξίδι πίσω στην εποχή του PlayStation 2, με την επιστροφή του Kent Paul και ένα ιδιαίτερο δώρο για τον Jason. Το χαρακτηριστικό μπλε χαβανέζικο πουκάμισο του Tommy Vercetti, αλλά και τη μηχανή του. Για όσους μεγάλωσαν με το Vice City, αυτό δεν είναι απλώς ένα easter egg, αλλά ένα μικρό ταξίδι στη νοσταλγία. Όσο πιξελιασμένο και αν είναι.

2. Δεν μπορείς να γίνεις μεγαλοκακοποιός από την πρώτη ημέρα

Ξέχνα την εποχή που μπορούσες να αρπάξεις ένα πανάκριβο supercar ή να οργανώσεις μια μεγάλη ληστεία χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία. Στο GTA VI, ο Jason και η Lucia ξεκινούν από χαμηλά και πρέπει να χτίσουν σταδιακά την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Οι μεγάλες δουλειές απαιτούν εξοπλισμό, εργαλεία και σωστή παρακολούθηση του στόχου. Με λίγα λόγια, δεν αρκεί να έχεις ένα όπλο και αρκετό θράσος, αλλά να ξέρεις τι κάνεις.

Η Rockstar θέλει να αισθανθείς ότι χτίζεις μια εγκληματική καριέρα και όχι ότι πατάς ένα κουμπί για να γίνεις αυτόματα ο επόμενος Tony Montana.

3. Η κλοπή αυτοκινήτου έγινε ολόκληρη επιστήμη

Στα προηγούμενα GTA, η διαδικασία ήταν απλή: έβλεπες ένα ωραίο αυτοκίνητο, άνοιγες την πόρτα, πετούσες έξω τον οδηγό και εξαφανιζόσουν. Στη Leonida, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.

Τα οχήματα διαθέτουν διαφορετικά συστήματα ασφαλείας και η κλοπή τους μπορεί να απαιτεί εργαλεία, παραβίαση της ανάφλεξης ή αντιμετώπιση αντικλεπτικών μηχανισμών. Άσε που αν κλέψεις Tesla θα το μετανιώσεις.

Παράλληλα, τα αυτοκίνητα έχουν λειτουργικούς χώρους αποθήκευσης, ενώ η διαχείριση των καυσίμων αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Δεν είναι πλέον απλώς ένα μέσο για να φτάσεις στην επόμενη αποστολή.

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4. Η αστυνομία δεν ξεχνά τόσο εύκολα το πρόσωπό σου

Αν έχεις συνηθίσει να εξαφανίζεσαι σε ένα στενό, να αλλάζεις αυτοκίνητο και να περιμένεις μέχρι να φύγουν τα αστέρια από την οθόνη, το GTA VI έχει μια δυσάρεστη έκπληξη καθώς το νέο σύστημα καταδίωξης είναι πολύ πιο σύνθετο.

Οι αρχές μπορούν να αξιοποιήσουν περιγραφές υπόπτων, καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, χαρακτηριστικά οχημάτων και ρούχα για να εντοπίσουν τους δράστες, ενώ έχει επιστρέψει το σύστημα των έξι αστεριών, ανεβάζοντας ξανά την ένταση στις καταδιώξεις.

Με άλλα λόγια, το να αλλάξεις αυτοκίνητο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι καθάρισες.

5. Η εγκληματική σου φήμη επηρεάζει τον κόσμο γύρω σου

Δεν είναι μόνο η αστυνομία που παρακολουθεί τις κινήσεις σου, με τις επιλογές σου να διαμορφώνουν και το εγκληματικό προφίλ σου.

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τις αποστολές, η επιθετικότητα που επιδεικνύεις και οι αποφάσεις σου επηρεάζουν την εικόνα που δημιουργείς στη Leonida.

Έτσι, ο κόσμος του παιχνιδιού δεν λειτουργεί απλώς ως ένα σκηνικό που περιμένει να προκαλέσεις την επόμενη έκρηξη. Οι πράξεις σου έχουν συνέπειες και οι αντιδράσεις των χαρακτήρων γύρω σου αποτελούν μέρος της εμπειρίας.

6. Οι μάχες απαιτούν περισσότερη στρατηγική

Η Rockstar έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο σύστημα μάχης. Η διαχείριση των όπλων, η δυνατότητα αλλαγής ώμου κατά τη στόχευση, οι κινήσεις αποφυγής και τα combat rolls προσθέτουν περισσότερες επιλογές στις ένοπλες συγκρούσεις.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα Focus, η οποία επιτρέπει να επιβραδύνεις προσωρινά τον χρόνο και να αποκτήσεις πλεονέκτημα απέναντι στους αντιπάλους.

Δεν αρκεί, λοιπόν, να κρατάς πατημένο το κουμπί της σκανδάλης και να ελπίζεις για το καλύτερο. Λίγη ψυχραιμία δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Εκτός, φυσικά, αν είσαι ο στόχος της αστυνομίας.

7. Τα αυτοκίνητα έχουν περισσότερες λεπτομέρειες από ποτέ

Η Rockstar έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα οχήματα και αυτό φαίνεται ακόμη και στις πιο μικρές λεπτομέρειες.

Οι φθορές από τις συγκρούσεις είναι πιο αναλυτικές, τα μηχανικά μέρη έχουν μεγαλύτερη παρουσία και τα συστήματα των αυτοκινήτων προσθέτουν ρεαλισμό στην οδήγηση.

Ακόμη και τα φώτα, τα φλας και οι λεπτομέρειες στα φρένα συμβάλλουν σε μια εμπειρία που κάνει τα οχήματα να μοιάζουν περισσότερο με πραγματικές μηχανές και λιγότερο με απλά ψηφιακά αντικείμενα.

Και κάπου εδώ αναρωτιέσαι αν χρειάζεσαι τελικά ένα καινούργιο αυτοκίνητο ή απλώς ένα αντίγραφο του GTA VI.

8. Η Leonida δεν έχει μόνο ληστείες και καταδιώξεις

Μπορεί να αγοράζεις το GTA για τις ληστείες, τα όπλα και το χάος, αλλά η Rockstar γνωρίζει ότι οι καλύτερες στιγμές μπορεί να βρίσκονται μακριά από την κεντρική ιστορία.

Η Leonida προσφέρει μια σειρά από δραστηριότητες, όπως καταδύσεις, καγιάκ, μπάσκετ και προπόνηση στο γυμναστήριο.

Μπορείς να εξερευνήσεις διαφορετικές περιοχές, να ασχοληθείς με δραστηριότητες αναψυχής και να περάσεις χρόνο σε χώρους που δεν έχουν καμία σχέση με το οργανωμένο έγκλημα.

Εν ολίγοις, μπορείς να περάσεις ένα ολόκληρο απόγευμα κάνοντας γυμναστική και το βράδυ να οργανώσεις μια ληστεία. Ένα ισορροπημένο lifestyle είναι πάντα σημαντικό.

9. Οι καιρικές συνθήκες και τα μυστήρια κρύβουν εκπλήξεις

Η Leonida δεν είναι ένας στατικός κόσμος. Οι καιρικές συνθήκες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμπειρία, με τα ακραία φαινόμενα να αποτελούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της εξερεύνησης.

Παράλληλα, οι παίκτες έχουν ξεκινήσει το κυνήγι για παράξενα περιστατικά, ανεξήγητα φαινόμενα και μυστικά που παραπέμπουν στην παράδοση της σειράς με τα UFO και τις εξωγήινες αναφορές.

Για την ώρα, το σημαντικότερο είναι ότι η Rockstar συνεχίζει να αφήνει αρκετά ερωτηματικά στους παίκτες. Και γνωρίζοντας την ιστορία της, μάλλον δεν έχουμε δει ακόμη όλα όσα κρύβονται κάτω από την επιφάνεια.

10. Ο Jason και η Lucia δεν είναι απλώς δύο χαρακτήρες που εναλλάσσεις

Η σχέση των δύο πρωταγωνιστών αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του GTA VI. Δεν πρόκειται απλώς για δύο διαφορετικούς χαρακτήρες με ξεχωριστές αποστολές, αλλά για ένα δίδυμο του οποίου η δυναμική επηρεάζει την ιστορία και την εμπειρία του παιχνιδιού.

Οι κοινές τους δραστηριότητες, οι διάλογοι και η αλληλεπίδρασή τους προσθέτουν βάθος στη σχέση τους, ενώ η συνεργασία τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις αποστολές.

Είναι μια διαφορετική προσέγγιση για τη σειρά, η οποία θέλει να σε κάνει να ενδιαφερθείς όχι μόνο για το τι θα κλέψεις στη συνέχεια, αλλά και για το τι θα συμβεί ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές.

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To μεγαλύτερο μυστικό του GTA VI

Όσο περισσότερο εξερευνάς τη Leonida, τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις ότι η Rockstar δεν δημιούργησε απλώς έναν τεράστιο χάρτη. Δημιούργησε έναν κόσμο που θέλει να σε κρατήσει μέσα του για εκατοντάδες ώρες.

Και κάτι μας λέει ότι τα καλύτερα easter eggs δεν έχουν βρεθεί ακόμη.