Η παρουσία του στη SUNEL Arena, στην αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς ο 36χρονος άσος αποτελεί επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα για την ενίσχυση της περιφέρειας, μετά την αποχώρηση του Τζον Κόντσαρ.

Ο ΜακΚίσικ δεσμεύεται με συμβόλαιο από την τουρκική ομάδα και θα πρέπει να βρεθεί η λύση για την αποδέσμευσή του. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικά εμπόδια στις επαφές των δύο πλευρών.

Άλλωστε, θετική είναι και η διάθεση του ίδιου του παίκτη για επιστροφή στον Πειραιά, ενώ ο Μπαρτζώκας γνωρίζει καλά τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Πρόκειται για έναν αθλητή που δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, ενώ δεν θα υπάρχει πρόβλημα ακόμη κι αν μείνει εκτός της οκτάδας των ξένων στις εγχώριες διοργανώσεις.

Ο Αμερικανός φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού τον Φεβρουάριο του 2020 και στη θητεία του κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα Ελλάδας, τέσσερα Σούπερ Καπ και μία EuroLeague.

Τη φετινή σεζόν, με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ, μετρά 9,6 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ κατά μέσο όρο σε 14 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και EuroCup, έχοντας 21,6 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.