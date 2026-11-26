Οι άνθρωποι που όταν χάνουν δίνουν το χέρι τους και φεύγουν, οι άνθρωποι που σέβονται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης για μία ακόμα φορά δείχνουν το πραγματικό τους προσωπείο.

Μετά την αήθη επίθεση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στη Δικαιοσύνη, ήρθε η σειρά του Γιώργου Μπαρτζώκα να ακολουθήσει την "ερυθρόλευκη" τακτική.

Ο Έλληνας τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι υπήρξε ανάκληση της απόφασης περί αφαίρεσης δύο βαθμών από τον Παναθηναϊκό και τόνισε ότι τιμωρήθηκε γιατί έβριζε μόνος του στα αποδυτήρια του Telekom Center.

Είναι το βράδυ εκείνο που ο Γιώργος Μπαρτζώκας χαρακτηρίζει "αγράμματα μου...πάνα" τους φίλους του Παναθηναϊκού, ενώ την ίδια στιγμή επιτίθεται με υβρεολόγιο πεζοδρομίου, με υβρεολόγιο λιμανιού στον Σάββα Αρώνη.

Κατά τα άλλα τα έλεγε μόνος του και αναρωτιέται γιατί τιμωρήθηκε.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πλήρωσα 50 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο γιατί μίλησα άσχημα στα αποδυτήρια μόνος μου. Έχετε ξανακούσει κάτι τέτοιο; Έκανα διακανονισμό με το ελληνικό κράτος. Όταν ο Ολυμπιακός κερδίσαμε το πρωτάθλημα και έσπασε το γήπεδο, δεν έχει ξαναγίνει να μην ολοκληρωθούν οι τελικοί και να μην έχει τιμωρηθεί μια ομάδα. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Κάποιοι είναι ειδικοί και θα το χειριστούν».

Θυμηθείτε τι έγινε στα αποδυτήρια όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας έβριζε... μόνος του